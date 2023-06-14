Ответ Ким Чен Ыну: американская подводная лодка с «томагавками» у берегов Кореи

США направили атомную подводную лодку, которая способна нести около 150 ракет «Томагавк» в Южную Корею. Associated Press сообщает, что это произошло в пятницу, через день после того, как Северная Корея провела новые ракетные испытания в знак протеста против совместных учений США и Южной Кореи.

Прибытие подводной лодки «Мичиган» в Южную Корею является частью недавнего двустороннего соглашения о повышении «регулярной видимости» американских сил и средств стратегического назначения на Корейском полуострове.

Визит стал ответом на развитие ядерной программы Северной Кореи, заявили южнокорейские официальные лица. После развертывания «Мичигана» ВМС США и Южной Кореи проведут учения по расширению возможностей по проведению специальных операций и укреплению совместного потенциала противостояния растущим угрозам Северной Кореи, заявило Минобороны Южной Кореи.

В заявлении говорится, что американская подводная лодка прибыла в портовый город Пусан на юго-востоке страны, но не уточняется, как долго она пробудет в южнокорейских водах.