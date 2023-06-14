«Гимнастика для всех» в Баку Международный спортивный праздник на бульваре; фото
Завтра в Баку стартуют соревнования 1-го Международного «Челленджа» по гимнастической дисциплине под названием «Гимнастика для всех», посвященные 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.
В «Челлендж» примут участие до 500 спортсменов из 46 команд, представляющих Азербайджан, Грузию и Литву. Соревнования пройдут в Национальном приморском парке за Азербайджанским государственным кукольным театром. Наряду с представителями столицы, также в «Челлендж» свои силы испытают спортсмены из 20 регионов Азербайджана.
Мероприятие начнется с шествия участников фестиваля от «Дениз Молл» до здания Азербайджанского государственного кукольного театра.
В рамках «Челлендж» планируется проведение мастер-классов по «Гимнастике для всех», показательные выступления по брейк-дансу, а также проведение флешмоба со зрителями.
Специальным гостем гала-шоу, которое состоится 18 июня, станет победитель песенного конкурса «Евровидение» Эльдар Гасымов.
Следует отметить, что впервые в турнире примут участие воспитанники учреждения социального обслуживания пожилых людей Агентства социального обслуживания при Министерстве труда и социальной защиты населения и детского дома смешанного типа имени О.Мирзаева города Ленкорань.
«Гимнастика для всех», которая является несоревновательным видом спорта, пользующимся большой популярностью в мире, - одна из новых дисциплин для Азербайджана. Независимо от возраста, внешности и уровня физической подготовки, каждый человек может заниматься данным видом спорта. К этому виду гимнастики относятся два вида мероприятий, проводимых со стороны Международной федерации гимнастики (FIG): Всемирная гимнастрада и World Gym for Life Challenge, которые проводятся каждые четыре года.
Сегодня на Национальной гимнастической арене состоялась пресс-конференция, посвященная завтрашнему старту.
Президент Технического комитета Европейской гимнастики по «Гимнастике для всех» Хлиф Торгейрсдоттир отметила, что Азербайджан делает очень большие шаги в «Гимнастике для всех».
«Очень приятно быть в Баку. «Гимнастика для всех» действительно для всех. К нам присоединяются все больше европейских стран. Рада, что «Челлендж» проводится в Азербайджане, так как мы хотим охватить как можно больше стран.
Федерация Азербайджана делает отличную работу. Тут дружный коллектив и очень приятная атмосфера. У вас прекрасные тренеры, гимнасты и инфраструктура. Это очень многое значит. Я сама из Исландии. У нас есть зал, но это, можно сказать, одна десятая от того, что имеется в Азербайджане.
Меня радует, что в «Челлендж» примут участие люди старше 50 лет. Наша цель – привлечь как можно больше людей. «Гимнастика для всех» включает в себя все виды гимнастики».
Главный тренер нашей команды и член Техкома Руслан Эйвазов рассказал, что в Азербайджане «Гимнастика для всех» развивается с 2015 года.
«С 2019 года у нас открылись секции по этой дисциплине. Проводим мастер-классы и фестивали. Активно участвуем в мероприятиях. У нас также есть команда категории Golden Age («Золотой возраст»). Сначала у нас было шесть гимнастов старше 50 лет. Теперь – 12. В 2021 году Азербайджан впервые принял участие в фестивале Golden Age на Кипре. Затем отправились в Португалию».
Тренер Рена Манафова сообщила, что уже два года является членом команды GoldenAge.
«Завтра и я буду выступать и подготовленные мною спортсмены. Посмотрим, как получится», - отметила она.