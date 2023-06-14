Завтра в Баку стартуют соревнования 1-го Международного «Челленджа» по гимнастической дисциплине под названием «Гимнастика для всех», посвященные 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

В «Челлендж» примут участие до 500 спортсменов из 46 команд, представляющих Азербайджан, Грузию и Литву. Соревнования пройдут в Национальном приморском парке за Азербайджанским государственным кукольным театром. Наряду с представителями столицы, также в «Челлендж» свои силы испытают спортсмены из 20 регионов Азербайджана.

Мероприятие начнется с шествия участников фестиваля от «Дениз Молл» до здания Азербайджанского государственного кукольного театра.

В рамках «Челлендж» планируется проведение мастер-классов по «Гимнастике для всех», показательные выступления по брейк-дансу, а также проведение флешмоба со зрителями.

Специальным гостем гала-шоу, которое состоится 18 июня, станет победитель песенного конкурса «Евровидение» Эльдар Гасымов.

Следует отметить, что впервые в турнире примут участие воспитанники учреждения социального обслуживания пожилых людей Агентства социального обслуживания при Министерстве труда и социальной защиты населения и детского дома смешанного типа имени О.Мирзаева города Ленкорань.

«Гимнастика для всех», которая является несоревновательным видом спорта, пользующимся большой популярностью в мире, - одна из новых дисциплин для Азербайджана. Независимо от возраста, внешности и уровня физической подготовки, каждый человек может заниматься данным видом спорта. К этому виду гимнастики относятся два вида мероприятий, проводимых со стороны Международной федерации гимнастики (FIG): Всемирная гимнастрада и World Gym for Life Challenge, которые проводятся каждые четыре года.