Алиев наградил врачей
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников здравоохранения Азербайджана.
Согласно распоряжению, 14 врачей награждены медалью «Терегги» за плодотворную деятельность в области здравоохранения в Азербайджане, шестеро врачей удостоились почетного звания «Заслуженный врач», еще трое – почетного звания «Заслуженный медицинский работник» за особые заслуги в области здравоохранения в Азербайджане и высокий профессионализм.
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