Путин заявил, что Россия «слезает с нефтегазовой иглы»
Россия слезает с «нефтегазовой иглы», такая тенденция постепенно набирает обороты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.
«Темп доходов, не связанных с продажами нефти и газа, в мае составил +28,5%», - подчеркнул российский лидер.
«Российская часть аудитории наверняка помнит и знает, мы всегда говорили: «Когда же мы слезем с нефтегазовой иглы?» Ну вот, постепенно эта тенденция набирает оборот», - сказал глава российского государства.