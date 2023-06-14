Бахтияра Гаджиева обвинили и в контрабанде

В частности, по словам адвоката, Гаджиеву инкриминируется совершение действий, предусмотренных ст. 192 (незаконное предпринимательство), 193 (лжепредпринимательство), 320.1 (фальсификация документов), 320.2 (умышленное использование фальшивых документов) и 206.1 (контрабанда) УК Азербайджана.

Общественному активисту Бахтияру Гаджиеву выдвинуты новые обвинения. Об этом сообщил агентству Turan его адвокат Эльчин Садыгов.

Адвокат утверждает, что новые статьи обвинения связаны с правозащитной деятельностью Гаджиева. По его словам, следствие утверждает, что «Бахтияр Гаджиев получал гранты и не использовал их по назначению».

«Бахтияр отвергает эти обвинения и связывает их со своей общественной и правозащитной работой...», - отметил адвокат.

По новым обвинениям Гаджиеву может грозить тюремный срок до шести и более лет.

Бахтияр Гаджиев был арестован в декабре прошлого года по обвинению в хулиганстве и неуважении к суду.