Борис Джонсон нашел работу: станет журналистом

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон начнет работать в газете Daily Mail, сообщает телеканал Sky News.

По его данным, Джонсон будет вести еженедельную колонку.

Daily Mail в пятницу намекнула, что у нее действительно будет интересный новый автор: издание опубликовало на своей главной странице сообщение о том, что начиная с субботы в редакции будет работать «новый эрудированный обозреватель», статьи которого «будут обязательны к прочтению в Вестминстере».

По данным источников, за написание колонки Джонсон будет получать «шестизначную сумму». Написание колонок для Mail станет первой регулярной журналистской работой Джонсона после того, как он ушел из Daily Telegraph в 2019 году.