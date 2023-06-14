«Нужна дестабилизация»: Зеленский обвинил Россию в намерении взорвать Запорожскую АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в намерении взорвать Запорожскую АЭС. Об этом он сказал в интервью NBC News.

«Россия хочет подорвать АЭС. Потому что, так же как и с дамбой, они не заинтересованы в безопасности в Украине. Им постоянно нужна дестабилизация здесь, и они хотят, чтобы мир давил на Украину для нужного им варианта прекращения этого конфликта», - сказал Зеленский.