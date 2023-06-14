Саакашвили сделал заявление

Арестованный экс-президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили, у которого возникли серьезные проблемы со здоровьем, намерен посещать все заседания суда по своему делу. Заявление об этом размещено от его имени 16 июня в Facebook политика.

«Несмотря на состояние здоровья, я намерен очень активно участвовать в грузинской политике параллельно с моей деятельностью в Украине. Мы не должны ждать победы Украины сложа руки, а активно приближать их своими новаторскими и смелыми действиями. С сегодняшнего дня намерен участвовать во всех «судах», где физически могу», – говорится в посте.

Экс-президент Грузии считает, что на все уровни в стране проникло «предательство Грузии», а «последней каплей» он назвал «парад предателей», который, по его мнению, был 15 июня в Верховном совете грузинского региона Аджария.

«Призываю к объединению все национальные антироссийские силы Европы, в том числе в первую очередь основанную мною партию «Национальное движение», – сказал Саакашвили.