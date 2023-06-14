Путин: Войну начала Украина. Россия пытается ее «прекратить»

Война в Украине началась в 2014 году «украинским режимом» при поддержке Запада, сказал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос об украинском контрнаступлении.

Россия, по его словам, пытается «прекратить» эту войну. Президент РФ в очередной раз заявил, что Украина использует военную технику, которую поставляют Киеву западные партнеры. Путин считает, что скоро Украина перестанет использовать свою технику. «Все извне, так долго не повоюешь», — считает он.

По словам Путина, ВСУ в ходе нынешнего наступления несут большие потери, в том числе в технике, а также пока не добились успеха ни на одном из направлений.