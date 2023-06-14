Путин: «Зеленский — не еврей». Главный раввин Украины ответил Обновлено 19:49
Главный раввин Украины Моше Реувен Асман ответил президенту России Владимиру Путину, который назвал президента Украины Владимира Зеленского "позором еврейского народа". Об этом Моше Реувен Асман сказал в комментарии УНИАН.
Главный раввин Украины отреагировал на очередные пропагандистские заявления Путина в адрес Зеленского: "Я лично могу сказать, что горжусь президентом Зеленским, что он не убежал и делает все для помощи украинскому народу. И не только я. Думаю, что весь мир гордиться им".
Также главный раввин Украины подчеркнул, что в Украине нет неонацистов: "В Украине есть порядочные люди, которые защищают свою родину".
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Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании в рамках Петербургского экономического форума, заявил, что у него «много друзей-евреев», которые говорят о президенте Украины, что «Зеленский — не еврей, а позор еврейского народа».
Так Путин ответил американскому политологу Дмитрию Саймсу (модератор пленарной сессии с участием президента РФ), сказавшему, что на Западе не понимают обвинений Украины в нацизме, поскольку президент Владимир Зеленский — еврей.
Также Путин, пишет РБК, заявил, что на территории Украины в ходе Холокоста были уничтожены 1,5 миллиона евреев. «Как же это можно отрицать?» — сказал президент РФ.