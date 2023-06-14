Главный раввин Украины Моше Реувен Асман ответил президенту России Владимиру Путину, который назвал президента Украины Владимира Зеленского "позором еврейского народа". Об этом Моше Реувен Асман сказал в комментарии УНИАН.

Главный раввин Украины отреагировал на очередные пропагандистские заявления Путина в адрес Зеленского: "Я лично могу сказать, что горжусь президентом Зеленским, что он не убежал и делает все для помощи украинскому народу. И не только я. Думаю, что весь мир гордиться им".

Также главный раввин Украины подчеркнул, что в Украине нет неонацистов: "В Украине есть порядочные люди, которые защищают свою родину".