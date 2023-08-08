Проблематику обострения международной обстановки рассматривает в своих беседах с известными западными экспертами азербайджанский журналист Эйнулла Фатуллаев.

Мир прежним не будет, и на наших глазах произошел распад старого миропорядка. Каким мир станет завтра? Удастся ли Западу победить Россию? В противном случае, где пройдет новая черта мирового водораздела - нового "железного занавеса"? И почему несмотря на провал украинской кампании, Кремль продолжает расширять фронт войны и сопротивления? Хватит ли у России потенциала продолжать войну против Запада по всему миру? И что станет с Западом в случае прихода к власти ультраправых во главе с Трампом? Может игра Путина, который затягивает конфликт, и рассчитана на смену власти в США?

Сегодняшний гость в студии журналиста – известный британский писатель и историк, автор мировых бестселлеров, лауреат премии Оруэлла Оуэн Мэтьюз.

Прямой эфир начнется в 19:00 по бакинскому времени.

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