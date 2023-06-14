Россия обстреляла Херсон: много пострадавших
Российские войска обстреляли Херсон, сообщают украинские СМИ со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
По его словам, 23 человека, в том числе трое детей, получили ранения.
«Повреждены медучреждение, детсад, супермаркет, жилые дома, автомобили, линии электропередач. Три человека находятся в тяжелом состоянии, все остальные получили средние или легкие травмы», — сообщил Ермак.
Последствия обстрела Херсона (Фото: Херсонская областная прокуратура)
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