Предупреждение синоптиков

Днем 18 июня в регионах Азербайджана, начиная с северных и западных районов и до второй половины 21 июня, местами ожидаются переменные ливневые дожди.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в основном, в Газах-Гянджинском, Карабахском и Восточно-Зангезурском, Балакян-Шекинском, Губа-Гусарском регионах, Нагорном Ширване, районах Центрального Арана осадки будут обильными, грозы, град. Западный ветер местами усилится до 20-25 м/с.

В реках поднимется уровень воды, в некоторых горных реках ожидаются кратковременные сели.