Говоря откровенно, гражданская инициатива и правовая грамотность населения, его умение сформулировать свои требования к власти по устранению существующих недостатков – это хорошо и является необходимым условием социального прогресса в современных условиях. Двух мнений по этой теме и быть, наверное, не может.

Причем, делать это все в диалоге с обществом. В конце концов, именно такая политика взаимного уважения – власти к обществу и общества к власти – и является залогом стабильности, развития и процветания. Но только при том условии, что подобные процессы происходят внутри страны. Третий здесь уместен также, как теща в спальне молодоженов в брачную ночь.

С одной стороны – это показатель зрелости общества. А с другой – прививка властям от «забронзовения», от того, что чиновники начинают всерьез думать, что лучше знают, что и как нужно делать в настоящий момент – где строить, где кошмарить бизнес, на какие проблемы обращать внимание в первую очередь.

Но настораживает другое. Вот только представьте, что в дом к вам внезапно пришел сосед. И начал говорить, что обои у вас какого-то не того цвета, и ковры не лакшери, и бытовая техника не той марки. А на ваши замечания о том, что не все сразу, что семья вы еще сравнительно молодая и у вас все впереди – только презрительно хмыкает. Вот как бы вы к такому человеку отнеслись? В самом лучшем случае – недоуменно пожали бы плечами после его ухода. А потом и вовсе бы про этот визит забыли – дел полно.

А ведь и NED, и USAID и прочие американские «некоммерческие организации» действуют в отношении Азербайджана именно так – нагло лезут с непрошенными советами. И не только в Азербайджане, но и в других странах, что на постсоветском пространстве, что на Ближнем Востоке. Не понимая историческую специфику и сложившиеся веками традиции, не понимая особенностей менталитета и социально-экономических условий – вынь им демократию через год-два, не позже.

Причем, они ведь даже не пытаются серьезно проанализировать сложившуюся в той или иной стране пребывания ситуацию и разработать для нее механизм помощи демократии. Нет, они просто говорят – здесь этой самой демократии недостаточно, и мы едем просвещать туземцев в том, какая это замечательная штука, американские бусики и зеркальца. А параллельно – ищем среди них тех, кто заранее с этим согласен и заранее же восхищен.

Раньше, конечно, впаривать бусы и зеркала было проще – была «огненная вода». Но и ее отсутствие сейчас современным культуртрегерам от демократии не помеха. Семинары, коллоквиумы, разные бонусы, мелкие подарки – очаровать можно и без «огненной воды». Вот только суть от этого не изменится: все равно где-то - да обманут.

Поэтому нет ничего плохого и страшного ни в деятельности этих фондов, ни в выделяемых ими грантах. Это форма конкуренции – а сильный конкуренции не боится, наоборот – идет ей навстречу, стремясь найти для себя что-то полезное. Но про критическое мышление в отношении культуртрегеров забывать не стоит никогда. Чтобы потом не повторять раз за разом как один российский лидер: «Мы им так верили, а они нас обманули, и так восемь раз подряд».