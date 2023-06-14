Правительство Армении вскоре внесет Римский статут Международного уголовного суда в Национальное собрание для ратификации. Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения.

Напомним, Конституционный суд Армении 24 марта вынес решение, согласно которому присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда соответствует Основному закону страны. Решение Конституционного суда страны является окончательным и вступает в силу с момента публикации. Римский статут Армения подписала еще в 1998 году, но до сих пор не ратифицировала его, так как в 2004 году Конституционный суд страны признал обязательства договора противоречащими ряду положений действовавшей на тот момент конституции. 17 марта МУС выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Теперь в случае ратификации Римского статута армянские правоохранители должны будут арестовать президента РФ Владимира Путина, если он окажется на территории Армении.