Население Азербайджана хранит только 10 процентов своих сбережений в банках в виде депозитов. Об этом заявила менеджер Всемирного банка по Азербайджану Сара Майкл на конференции «На пути к 2030: социальная и экономическая интеграция в Азербайджане», прошедшей в Баку.

Отметим, что по последним данным, обнародованным Центральным банком, сумма вкладов населения Азербайджана в банках составляет 12 миллиардов манатов. Иными словами, озвученная страновым менеджером ВБ цифра означает, что общий объем хранимых населением Азербайджана средств должен приблизиться к 120 миллиардам манатов. Другими словами, «под подушкой» находится около 100 миллиардов манатов.

Но почему такое происходит? Представитель Всемирного банка считает, что граждане хранят свои деньги подобным образом из-за низкого доверия к азербайджанским банкам. Так, после девальвации в стране было закрыто около 20 банков, и, хотя застрахованные вклады, хранившиеся в этих банках, были возвращены их владельцам государством, большая часть незастрахованных средств, что называется «пошла ко дну».