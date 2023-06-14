Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов во вступительной речи отметил, что всегда хотелось иметь единую форму для сборных Азербайджана.

«Чтобы наших спортсменов, как и атлетов других стран, сразу узнавали по их форме, - говорит министр. – Мы обратились в крупные мировые компании, но они не заинтересовались. После этого мы решили остановиться на национальном бренде. К счастью, у нас есть такой прекрасный модельер, как Мянзяр Гаджиева. Мы обратились к ней, и скажу, что полученный результат не хуже, чем то, что могли бы предложить нам большие фирмы. Одежда получилась очень качественной. 20 июня наши спортсмену наденут эту форму и отправятся на Европейские игры в Польшу».

Отвечая на вопросы журналистов Фарид Гаибов отметил, что одним из поручений президента Ильхама Алиева было то, чтобы у азербайджанских спортсменов была единая форма.

«Больше года работали над этим. Результат получился успешным. Все наши олимпийские команды будут носить эту форму. 200 комплектов уже поступили. Ждем еще. Нам помогла также профессиональная бельгийская фирма. С ее помощью определялись, на какой именно фабрике будет пошита та или иная часть формы. Выбирали лучшие места для пошива. Поговорили со спортсменами. Они тоже очень довольны».

Мянзяр Гаджиева, в свою очередь, рассказала, что около полутора лет работала над этим проектом. «Для меня большая честь, что именно мне выпало создать форму сборной Азербайджана», - сказала она.

*** 20:03

В эти минуты на Национальной гимнастической арене проходит презентация новой формы сборной Азербайджана.

В этой форме наша команда выступит на Евроиграх в Польше, стартующих 21 июня.