Россия откроет филиал посольства в Иерусалиме

Муниципалитет Иерусалима и МИД Израиля подписали секретное соглашение с РФ, согласно которому последняя откроет дипломатическое представительство в центре города. Об этом сообщает израильская газета Israel Hayom.

Помимо того, что представительство будет оказывать консульские услуги, в комплексе будут жить российские дипломаты. Это придаст ему более высокий статус, чем консульство.

Издание подчеркивает, что открытие консульства РФ в Иерусалиме имеет историческое значение, так как «теперь США и Россия, две из трех самых могущественных держав в мире, фактически будут иметь дипмиссии в столице Израиля».