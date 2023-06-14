Путин оценил контрнаступление украинцев

Вооруженные силы Украины не достигли своих целей ни на одном из участков во время контрнаступления. Об этом заявил президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, потери ВСУ по сравнению с российской армией очень большие — 10 к 1. Он отметил, что украинская армия в ходе атак потеряла 186 танков и 418 бронемашин.

Он подчеркнул, что Киев предпринимает новые попытки контрнаступления, бои идут прямо сейчас, в том числе на Запорожском направлении.

«Я думаю, у Вооруженных сил Украины шансов здесь нет», — заявил он.