Объявлены результаты 1-го конкурса грантов UNEC Фото
Результаты исследовательского проекта «Проблема коммуникации в отношениях университет-государство-промышленность (УДС): кто чего хочет» были представлены как победитель 1-го грантового конкурса UNEC. В мероприятии приняли участие ректор UNEC профессор Адалят Мурадов, депутат, руководитель Центра популяризации науки UNEC Этибар Алиев, президент Исследовательского фонда UNEC Фархад Амирбеков, представители научных и образовательных учреждений.
Ректор Адалят Мурадов отметил, что впервые за счет внутренних средств UNEC был проведен грантовый конкурс, отметив, что оценка 6 реализованных на конкурсе проектов была проведена внеуниверситетской организацией. Говоря об актуальности темы победившего проекта, ректор поблагодарил исследователей Центра эмпирических исследований UNEC и Исследовательского Центра экономики знаний UNEC, которые реализовали проект.
Депутат Этибар Алиев рассказал о важности привлечения университетов к грантовым проектам. Он подчеркнул важность непрерывности проводимых исследований с точки зрения создания новых проектов. Руководитель проекта - руководитель исследовательского Центра экономики знаний UNEC доцент Алтай Исмаилов отметил важные моменты, связанные с исследованием. Руководитель Центра эмпирических исследований UNEC, заведующий кафедрой, доцент Хатаи Алиев выступил с презентацией о реализованном проекте, рассказал о существующих проблемах в отношениях УДС и их решениях, а также о проведенных исследованиях и анализе.
После презентации были даны ответы на вопросы, связанные с исследованием, озвучены предложения.