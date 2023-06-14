Результаты исследовательского проекта «Проблема коммуникации в отношениях университет-государство-промышленность (УДС): кто чего хочет» были представлены как победитель 1-го грантового конкурса UNEC. В мероприятии приняли участие ректор UNEC профессор Адалят Мурадов, депутат, руководитель Центра популяризации науки UNEC Этибар Алиев, президент Исследовательского фонда UNEC Фархад Амирбеков, представители научных и образовательных учреждений.

Ректор Адалят Мурадов отметил, что впервые за счет внутренних средств UNEC был проведен грантовый конкурс, отметив, что оценка 6 реализованных на конкурсе проектов была проведена внеуниверситетской организацией. Говоря об актуальности темы победившего проекта, ректор поблагодарил исследователей Центра эмпирических исследований UNEC и Исследовательского Центра экономики знаний UNEC, которые реализовали проект.