Икрам Нур, автор haqqin.az 21:58

Вашингтон и Тегеран ведут переговоры о заключении неформального пакта, направленного на предотвращение дальнейшей эскалации между двумя странами. Некоторые официальные лица в Иране называют его «политическим прекращением огня». Иранский кейс в нынешних условиях бурного, на наших глазах меняющегося мира становится для Вашингтона «чемоданом без ручки» и постоянно заниматься им времени нет, другие приоритеты поджимают, и отказаться от него невозможно, поскольку он касается не только США, но и его союзников.

Это как в компьютерной стратегии – актуальны совершенно другие задачи, но ты не можешь приступить к полноценному их решению, пока не купировал одну не слишком важную проблему. А без этого продвигаться вперед не можешь – и твое развитие приостанавливается. Причем, по условиям игры, закрыть глаза на эту проблему, сделать вид, что она не сильно-то тебе и мешает – не получается. Тегеран демонстративно наращивает запасы высокообогащенного урана, с каждым днем становясь ближе к созданию собственной бомбы, поставляет России беспилотники для использования в Украине, не снижает объемы помощи своим прокси и жестоко подавляет внутриполитические протесты. Логика поведения иранского режима, создается впечатление, выглядит следующим образом: «Вы объявили нас изгоями – теперь смотрите, как изгои себя ведут». Есть соблазн назвать эту политику успешной, дескать, творят, что хотят, и никто им не указ – но на самом деле никаких успехов нет, есть полная нерациональность, бьющая, в первую очередь, по самому Ирану и его населению логика. Правда, в Тегеране стараются этого не замечать, млея от собственного иллюзорного «величия на международной арене». Проблема в том, что американцы, при всей их сверхдержавности, сегодня не в состоянии воевать сразу на двух фронтах – противостоять российскому вторжению в Украину и приводить Иран к нормальности и ответственности. У них и без того других проблем, тоже требующих оперативного решения, более чем достаточно. Поэтому в том, что касается Тегерана, им приходится искать временные решения. Пусть и не самые лучшие, но все же лучше, чем ничего.

Так и возникла, так сейчас и воплощается в жизнь путем непубличных переговоров при посредничестве все того же Омана, идея «временного пакта». Совершенно точно охарактеризованного как «пакт о политическом прекращении огня». Который будет носить неформальный характер и станет не полноценным дипломатическим документом, а набором договоренностей, которые обе стороны вроде как должны будут соблюдать. Желания американцев в этом пакте вполне понятны - достаточно умерены. Тегеран возьмет на себя обязательство не обогащать уран выше уровня в 60% и продолжит сотрудничество с инспекторами МАГАТЭ. Он так же ограничит – замечу, ограничит, а не прекратит – атаки своих прокси на контингенты США в Сирии и Ираке, воздержится от продажи баллистических ракет России. И освободит трех ирано-американских заключенных, которых США называют «незаконно задержанными». Ничего сверхъестественного, ничего, что требовало бы от Тегерана «ломать» самого себя, идя наперекор декларируемым принципам. Иран же, в свою очередь, в рамках пакта может ожидать, что американцы не будут ужесточать санкции против него и откажутся от попыток ввести против него новые санкции со стороны ООН. И, вишенкой на торте, в Вашингтоне говорят о готовности разморозить часть иранских активов, использование которых будет ограничено гуманитарными целями.