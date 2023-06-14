Президент США Джо Байден готов упростить процесс вступления Украины в НАТО, об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным источников CNN, Байден может предоставить Киеву возможность отказаться от выполнения Плана действий по членству в НАТО, требующего выполнения определенных условий для вступления в альянс.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также поддержал это предложение во время своей встречи с Байденом на прошлой неделе в Вашингтоне, отмечает телеканал.