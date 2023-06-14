Зеленский назвал условие переговоров с Путиным

Мирные переговоры Украины и России возможны только при условии вывода российских сил. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский после встречи с африканскими лидерами в Киеве, сообщает Reuters.

«Вывод всех российских войск с территории Украины — это то, что способно остановить конфликт. Украине и миру не нужны ни замороженные конфликты, ни тлеющие войны», — заявил Зеленский.