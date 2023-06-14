Депутат Гасымлы: Армения не умнеет...

«Все хорошо знают, что сегодня наши сухопутные границы с Россией, Ираном, Турцией и Грузией закрыты, тем не менее с Арменией наши сухопутные границы открыты. На мосту через реку Хакари есть ППП «Лачин», через который армяне могут въезжать на территорию Азербайджана. И это жест доброй воли нашего президента. Это является большим гуманистическим шагом с азербайджанской стороны, но, к сожалению, армянская сторона не ценит этот шаг», - заявил депутат.

«Сегодня у нас нет связи с Нахчываном. Он находится в состоянии блокады, но граждане армянского происхождения могут свободно передвигаться благодаря Азербайджану. Армения этого тоже не понимает и не хочет понять.

Я считаю, что те, кто открывают огонь по азербайджанским солдатам, азербайджанской армии, силам безопасности, должны быть уничтожены в ту же секунду.

Армения не умнеет. Покровители Армении, в особенности Иран, препятствует мирному процессу. Иран хочет раскачать регион», - сказал Гасымлы.