Саакашвили ответил Зурабишвили
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ответил в письме президенту Грузии Саломе Зурабишвили. Письмо есть в распоряжении "Украинской правди".
"Я нахожусь в грузинской тюрьме, потому что, когда в 2014 году я приехал в Украину и стал помогать новой власти после Евромайдана, именно Путин дал распоряжение олигарху Иванишвили, которого посадил к власти в Грузии, дав ему 2 миллиарда долларов, открыть против меня уголовные дела. Путин не мог простить мне поддержку первого украинского Майдана в 2004 году и того, что я не пустил его армию в Тбилиси и отстоял грузинскую государственность в 2008 году", – указал Саакашвили.
В 2021 году он вернулся в Грузию, потому что видел, что ее тянут в Россию.
"Что касается Зурабишвили. Она отличается лицемерием и никогда не делает того, что не выгодно Иванишвили. Хотя иногда она говорит правильные вещи. Сейчас она просто вымаливает приглашение у Зеленского. Зурабишвили - обычная кукла Иванишвили, которую он использует для того, чтобы заговорить Западу и Украине зубы. Достаточно вспомнить, что она требовала судить меня за "нападение на Цхинвали" (то есть Россию) в 2008 году. Она всячески одобряла вооруженные провокации со стороны России. Она играет сейчас роль, похожую на роль венгерского президента", - добавил Саакашвили.