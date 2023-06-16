Саакашвили ответил Зурабишвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ответил в письме президенту Грузии Саломе Зурабишвили. Письмо есть в распоряжении "Украинской правди".

"Я нахожусь в грузинской тюрьме, потому что, когда в 2014 году я приехал в Украину и стал помогать новой власти после Евромайдана, именно Путин дал распоряжение олигарху Иванишвили, которого посадил к власти в Грузии, дав ему 2 миллиарда долларов, открыть против меня уголовные дела. Путин не мог простить мне поддержку первого украинского Майдана в 2004 году и того, что я не пустил его армию в Тбилиси и отстоял грузинскую государственность в 2008 году", – указал Саакашвили.

В 2021 году он вернулся в Грузию, потому что видел, что ее тянут в Россию.