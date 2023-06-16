Умер разоблачитель секретов США

Экс-сотрудник американского М инистерства обороны Дэниел Эллсберг, передавший в 1971 году в СМИ секретный доклад Пентагона о боевых действиях во Вьетнаме, умер в возрасте 92 лет, сообщают американские СМИ.

"Пентагонское досье" - секретное собрание документов о подготовке и ведении войны США во Вьетнаме, которое было передано Эллсбергом газете The New York Times и опубликовано в 1971 году. В документах говорилось о том, что администрация президента Линдона Джонсона, который был главой Белого дома с 1963 по 1969 год, намеренно вело политику эскалации вооруженных действий во Вьетнаме, в то время как официально американские власти заявляли, что не стремятся к их расширению. Публикация досье подорвала доверие американской и мировой общественности к властям США.

Дело The New York Times против США " о публикации "Пентагонского досье" дошло до Верховного суда США. Он постановил, что пресса имела право публиковать эти документы, так как это право гарантирует первая поправка к Конституции США. Эллсберг был обвинен по закону о шпионаже, однако Верховный суд прекратил дело против него, когда выяснилось, что правительство использовало незаконные методы, чтобы собрать на него "компромат".