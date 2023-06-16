В Кремле объяснили громкое заявление Путина

Высказывания президента России Владимира Путина во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) не означают отказ Москвы от диалога по сокращению ядерных вооружений. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее российский лидер в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме подчеркнул, что у России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО, а на желание западных государств добиться сокращения ядерного арсенала РФ ответил фразой "Хрен им".

Официальный представитель Кремля, комментируя заявление Путина, отметил, что "Россия готова вести переговоры".