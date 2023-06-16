Минобороны Украины об успехах на фронте

Силы обороны Украины продолжают проводить как наступательные, так и оборонительные действия. На юге они имеют тактический успех и продвигаются вперед. Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Как отметила Маляр, на направлениях, где ВСУ в обороне, ни одной позиции не потеряно и россияне не смогли продвинуться. По ее словам, украинские военные постепенно продвигаются вперед на расстояние до двух километров на каждом из направлений.