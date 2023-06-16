Минобороны Украины об успехах на фронте
Силы обороны Украины продолжают проводить как наступательные, так и оборонительные действия. На юге они имеют тактический успех и продвигаются вперед. Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Как отметила Маляр, на направлениях, где ВСУ в обороне, ни одной позиции не потеряно и россияне не смогли продвинуться. По ее словам, украинские военные постепенно продвигаются вперед на расстояние до двух километров на каждом из направлений.
"На востоке Силы обороны Украины ведут как оборонительные, так и контрнаступательные действия. Здесь враг пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, ведет штурмовые действия сразу на нескольких направлениях, в частности на Лиманском", - пояснила Маляр.
Также она сообщила, что на Бахмутском общая интенсивность боевых действий несколько снизилась. Украинские войска проводят наступательные действия на отдельных участках, занимая господствующие высоты, лесополосы с целью постепенного вытеснения врага с подступов к Бахмуту. Враг прилагает все усилия, чтобы остановить наступательные действия наших сил обороны.