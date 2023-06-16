Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram заявил, что руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов в пятницу лично присутствовал на заседании военного кабинета.

«Состоялось еще одно событие, о котором пока не сообщалось. Это военный кабинет. Наши командующие: генералы Сырский, Тарнавский, Залужный, Шаптала... И был Буданов», — заявил Зеленский.

Ранее российские СМИ сообщали, что Буданов якобы был тяжело ранен, однако в ГУР Минобороны Украины эти сообщения опровергли.