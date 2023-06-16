Президент Франции Эмманюэль Макрон на переговорах с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом попросил его повлиять на Россию в контексте войны в Украине. Об этом пишет агентство Agence France-Presse.

Как сообщает агентство, французский лидер в ходе переговоров напомнил о важности украинского вопроса для всего мирового сообщества. При этом Макрон отметил, что Саудовская Аравия может «использовать свое влияние, в том числе на Россию».

В ходе обеда тет-а-тет собеседники обсудили некоторые другие международные вопросы, включая Иран, Сирию и кризис в Ливане. Помимо этого, стороны затронули тему перспектив двусторонних отношений.