Пригожин получил отказ

Российские журналисты попросили Пригожина рассказать о документе.

Глава ЧВК «Вагнер» объяснил, что отправил контракт по нескольким каналам. В том числе пытался передать его через окно приема корреспонденции в Министерство обороны. Затем Пригожин отправил документ по почте и «передал нарочным», чтобы ведомство его точно получило: «Я пока не буду разглашать все нюансы контракта. Я думаю, что Минобороны само сольет его в ближайшее время, как только получит».

Пригожин сообщил, что в приемной Минобороны ему отказали. Бумагу через этот канал связи переслать не удалось. До этого он публиковал пост, в котором рассказал, что ЧВК «Вагнер» получила некую шифрограмму с условиями заключения контракта с МО РФ. При этом он также отметил, что его бойцы отказываются подписывать любой контракт. А лично Пригожин подчиняется лишь верховному главнокомандующему и российским интересам.