Путин: «Все ждут, что начнем кнопки нажимать»

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что украинские атаки на Белгородскую область и на Кремль являются попыткой спровоцировать Россию на серьезные ответные действия.

Путин предупредил, что в случае продолжения атак по России будет рассмотрен вопрос создания «санитарного кордона» в Украине.

«Все просто ждут, что мы начнем кнопки нажимать. Но нет такой необходимости. Потому что противник на линии фронта успеха не имеет, в этом все дело. И понимая, что успех маловероятен, нас и провоцируют на какие-то жесткие действия в ответ, в надежде потом ткнуть пальцем в нас и сказать: вот смотрите, какие они злобные, жестокие, с ними нельзя иметь дело», — сказал Путин.