Дмитрий Рой, автор haqqin.az 04:28

На уходящей неделе Владимир Путин провел встречу с российскими военкорами - журналистами, работающими в зоне конфликта с Украиной. Пропаганда – важнейшее оружие любой войны, так было, так есть и так будет. «Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести. Словом можно продать, и предать, и купить, Слово можно в разящий свинец перелить», - написал в далеком 1956 году поэт Вадим Шефнер.

В Москве это прекрасно понимают, но тем не менее с 24 февраля 2022 года, а на самом деле – гораздо раньше, пропагандистскую войну Украине проиграли вдребезги. Оно ведь как произошло? Да по непреложному «закону Черномырдина»: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Миллиарды закачивали в государственную пропаганду, поштучно отбирали в доверенный пул «журналистов» с пониженной социальной ответственностью и полностью атрофированным чувством совести и порядочности, всех этих симоньян, соловьевых, скабеевых, а на выходе получили, что «выжигать глаголом» им удается мозг даже не большинству российской аудитории. Только уж совсем «глубинный народ», где-то в самых нищих регионах России, прислушивается к ним, да и то только потому, что альтернативных источников информации не имеет. Да и как прислушивается – просто находит в их выступлениях созвучность с собственными мыслями. Ни о какой «повестке», которую бы эти пропагандисты закладывали в умы россиян – и речи не идет, не способны они к этому оказались, зря их так Кремль обильно кормил, зажирели, растратили креатив.

Про международную аудиторию и говорить нечего. Всякий выход туда российских пропагандистов оборачивается самым настоящим цирковым шоу, причем – низкого, балаганного пошиба, вызывающего у почтенной публики только недоумение вперемешку с брезгливостью. А то и неприкрытым желанием освистать бездарных «коверных», наивно думающих, что они исполняют на арене что-то, реально могущее затронуть чувства аудитории. И тогда Кремль выпустил в бой военкоров… Рептильная пресса Военкор – звучит гордо и даже интригующе. В сегодняшней путинской России – одна из самых престижных профессий. Хотя, по сути, это самая что-ни наесть рептильная пресса. Предельно лояльная власти, всей душой поддерживающая затеянную Кремлем «спецоперацию в Украине». Единственное неудобство от них для Кремля - эти люди, худо-бедно, бывают на передовой, не все, конечно, но случается. А кроме того – у них есть информаторы в воюющих частях. И потому сведения их зачастую существенно расходятся с официальными сводками генерала Конашенкова, которые ложатся в основу докладов, два раза в сутки, а в некоторых случаях и чаще, российскому президенту.

Кроме того, эти люди своими глазами видят тот разрыв, который существует между сообщениями генералов и штабов о снабжении и обеспечении войск снаряжением и необходимой боевой техникой – и реальным положением дел. Все эти, мягко говоря, диссонансы, конечно не заставят военкоров массово побежать в оппозицию или сменить тональность своих репортажей – но нелояльный шепоток о том, что все идет далеко не по плану, по кухням, салонам и салончикам пойдет непременно. А этого в Кремле очень не любят. Поэтому военкорам дана невиданная по нынешним российским реалиям льгота – им разрешено побрюзжать о том, что «кто-то, кое-где у нас порой». И вообще – отдельные недостатки, конечно, есть. Другой бы за это тут же выхватил срок или штраф за «дискредитацию» - а здесь вполне дозволительно. Если, конечно, делать это достаточно аккуратно, дозированно и ни в коем случае «не раскачивать лодку». Таковы правила игры, таковы правила допуска и нахождения в пуле военкоров, с которыми большинство из них полностью согласно, а многие так и вообще горячо приветствуют. Поскольку психологически вполне к этому готовы. А мораль? Ну, какая мораль может быть у того же Семена «Тузика» Пегова мы уже видели в ходе его освещения совершенно справедливой отечественной войны Азербайджана в Карабахе. И остальные его коллеги вряд ли многим моральнее и нравственнее. К тому же, у них есть один очень важный непубличный мотив, ради которого они будут из кожи вон лезть, чтобы остаться в обойме. До 24 февраля 2022 года практически ни у кого из них не было шанса подняться выше – а сейчас Кремль им этот шанс обещает.

Низкие гонорары, скучные редакционные задания, вечные «мальчики на побегушках», которые вышестоящее начальство может и матом послать – таково было их прошлое. Сейчас, когда востребован пещерный патриотизм и невзыскательность к слогу – для них открываются окна возможностей. Во всяком случае, Кремль им на это намекает. Премия Пулитцера им, конечно же, не светит – так не беда, российские власти им учредят отечественный аналог. Медалями наградит, мастер-классы под их руководством организует. А там и вовсе руководителями журналистских факультетов или какими-нибудь медиа-академиками сделает. Карьера Марго Симоньян, человека, из всех талантов наделенного только наглостью и беспринципностью – тому пример. И, что немаловажно, государственные гранты из бюджета. В общем, Кремль своих солдат пропагандистского фронта, что «к штыку приравняли» перо, не бросит. И каждый из них к бутерброду с маслом будет иметь не чайную, а столовую ложку икры. «Цели меняются, но в целом мы ничего менять не будем» или президент-сказочник Естественно, что подобные бонусы просто так не даются, только после проверки на лояльность. В которую входит не только недельный карантин перед встречей с российским президентом, но и выслушивание его «глубоких замечаний», личное наблюдение за тем, что в отношении Украины и идущих там боевых действий, в отношении стратегии – у Владимира Путина, цитируя классика, «легкость в мыслях необыкновенная». Как обычно, не обошлось без сказок со стороны первого лица, который в последнее время склонен к ним все больше и больше. То он в одиночку с пистолетом штурм представительства КГБ в Дрездене остановил, то в морпехах служил, то три или четыре попытки переворота победил. А на этот раз, как выяснилось, еще и под обстрелом побывал.

«Здесь все опытные люди, такие как вы, которые под пулями побывали. Меняется сознание. Я это знаю по себе — не так, как вы, лазили под пулями, но на вертолете летал, и по нему стреляли трассирующими пулями», - рассказал российский президент военкорам, не уточнив, когда и где это произошло. И ладно, контингент там собрался такой, что подробностей спрашивать не будет. Но дальше было еще интереснее. Контрнаступление Украины проваливается, никаких успехов ни на одном из 4 направлений, соотношение безвозвратных людских потерь 1 к 10. Потери по танкам составили 1 к 3: ВСУ потеряли св. 160 танков и 360 бронемашин, то есть 25-30% западных поставок. А вот ВС РФ – 54 танка. В тоне главковерха, говорящего о начатой им «спецоперации», которая длится уже почти 16 месяцев, больше всего удивляет необычайная легкость. Прилеты в Белгородскую область? Да, надо было лучше подготовиться, но проблема будет решена. Атаки БПЛА? Ничего, научились справляться с этим в Сирии, справимся и здесь. Если атаки продолжатся, создадим в Украине санитарную зону, чтоб они не долетали до Москвы и других крупных городов России (на мелкие, видимо, наплевать). Когда будут увольнять мобилизованных? Ну да, в принципе со временем нужна ротация, но пока отправляем в отпуска, 99% из них возвращаются назад. Военное положение во всей стране вводить не нужно и новая мобилизация сейчас не нужна.