Леонид Швец, автор haqqin.az 04:51

За один час и двадцать две минуты, которые длилось выступление Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме, он ни разу не упомянул «специальную военную операцию» и Украину. Зато рассказывал о тех сказочных перспективах, которые разворачиваются перед Россией после того, как она рассорилась с Западом. Главная задача была, как и на прошлых встречах с бизнесом, внушить всем, что ничего страшного не происходит, все не просто нормально, а еще лучше, чем было. Путинский резон понятен: если бегство предпринимателей из России приобретет обвальный характер, экономика страны рухнет в считанные месяцы. Она держится лишь на верткости частного капитала, который, как может, компенсирует вред, непрерывно наносимый РФ государственными решениями. При этом очевидно, что и у этой верткости и ее спасательной силы есть свои пределы.

И лишь при ответах на вопросы российский президент развернулся в своей любимой теме, рассказывая о еврее Зеленском, который поощряет нацистов, и о военных достижениях своей армии, которой якобы удалось уничтожить пять систем Patriot, при том, что в Украину их и было-то поставлено всего две. Кстати, о Patriot и вопросах. Утром того же дня, за несколько часов до выступления Путина на форуме, по Киеву был нанесен удар шестью гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и шестью крылатыми ракетами. Все они были сбиты украинскими силами ПВО. Сбивать «Кинжалы» способны только Patriot последних модификаций. Но никто не задал президенту Путину соответствующий вопрос. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун на ПМЭФ в традициях восточной речистости назвал Путина «другом всего человечества». Но у этого «друга» никто не спросил, почему он дал приказ нанести удар по Киеву в тот момент, когда там находились коллеги Теббуна: президенты ЮАР, Замбии, Сенегала и Коморских островов, премьер-министр Египта и министр иностранных дел Уганды.

Президент Коморских островов Азали Ассумани сейчас, ко всему прочему, возглавляет Африканский Союз. Африканским политикам пришлось провести некоторое время в бомбоубежище, пока украинские специалисты устраняли ракетную угрозу. После Киева большая африканская делегация планирует посетить Москву, и имелся ненулевой шанс, что в столицу России доехали бы не все. Вопрос «какого черта?!» просто напрашивался, но его никто не задал. Российское руководство нынче любит выставлять себя в качестве лидеров незападного мира, флагманов борьбы с неоколониализмом, надежды и опоры стран третьего мира, ведущих упорную борьбу против политического и экономического засилья Запада. При этом собственные империалистические установки и плохо скрытое презрение к «небелым людям» постоянно прорываются наружу. Это может быть и демонстративное нежелание Путина выучить имя-отчество президента Казахстана, который, кстати, в этот раз на ПМЭФ не приехал, и зверства ЧВК «Вагнер» в Сирии и в странах Африки, и вот такой обстрел столицы страны, с которой ведется явно колониальная война, с угрозой задеть кого-то из представителей африканских государств, придумавших какую-то мирную инициативу. Когда в Киев приезжают западные лидеры, эта информация держится в секрете до последнего момента, и нередко уже задним числом, когда они покинули Украину, о визите становится известно СМИ. В случае с африканской делегацией дата приезда была известна заранее. Предыдущий случай обстрела Киева «Кинжалами» совпал с сообщениями о предстоящем визите 16 мая Ли Хуэя, специального представителя президента Китая. Ему так же потом предстояло посещение Москвы с миротворческой миссией.