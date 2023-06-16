Джейхун Наджафов, собкор 05:07

С приходом летнего сезона и началом цветения растений, для людей с аллергической реакцией на цветочную пыльцу наступают тяжелые времена. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пыльцевой аллергией или поллинозом страдает 30 процентов населения земного шара и 40 процентов населения Европы. Поллиноз — это самый распространенный вид аллергии, характеризующийся острым воспалением слизистых оболочек дыхательных путей, глаз и кожи. Наиболее тяжелой аллергической реакцией на пыльцу является бронхиальная астма.

Как сообщил haqqın.az врач-пульмонолог НИИ легочных заболеваний Кямран Мамедов, в Азербайджане главными источниками цветочной аллергий в летний период и вплоть до сентября являются овес, подорожник, полынь и несколько видов одуванчиков. По словам эксперта, когда мельчайшие частицы пыльцы попадают в слизистую оболочку носа, происходит соединение с так называемыми «тучными клетками», вызывающими сильную иммунную реакцию. Другими словами, организм начинает бороться с пыльцой посредством гипериммунной реакции. «Время от контакта с аллергеном до появления первых симптомов аллергии может длится от 30 минут до двух дней, - объяснил Кямран Мамедов. - Поллиноз проявляется острым ринитом, многократным чиханием, обильными слизистыми выделениями и затруднением носового дыхания. Также наступает слезотечение и покраснение глаз. В более тяжелых случаях аллергическая реакция может вызвать обострение бронхиальной астмы, длительный кашель с мокротой, хрипы и затрудненное дыхание, которое может перейти в удушье. Для респираторных аллергий так же характерны нарушение сна, слабость, головокружение и быстрая утомляемость». Опасность аллергий заключается риске наступления анафилактического шока, особенно, у детей.