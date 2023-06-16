В Шемахе, Исмаиллы и Лянкяране – пыльцевая аллергия комментарий бакинского врача
С приходом летнего сезона и началом цветения растений, для людей с аллергической реакцией на цветочную пыльцу наступают тяжелые времена.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пыльцевой аллергией или поллинозом страдает 30 процентов населения земного шара и 40 процентов населения Европы. Поллиноз — это самый распространенный вид аллергии, характеризующийся острым воспалением слизистых оболочек дыхательных путей, глаз и кожи. Наиболее тяжелой аллергической реакцией на пыльцу является бронхиальная астма.
Как сообщил haqqın.az врач-пульмонолог НИИ легочных заболеваний Кямран Мамедов, в Азербайджане главными источниками цветочной аллергий в летний период и вплоть до сентября являются овес, подорожник, полынь и несколько видов одуванчиков.
По словам эксперта, когда мельчайшие частицы пыльцы попадают в слизистую оболочку носа, происходит соединение с так называемыми «тучными клетками», вызывающими сильную иммунную реакцию. Другими словами, организм начинает бороться с пыльцой посредством гипериммунной реакции.
«Время от контакта с аллергеном до появления первых симптомов аллергии может длится от 30 минут до двух дней, - объяснил Кямран Мамедов. - Поллиноз проявляется острым ринитом, многократным чиханием, обильными слизистыми выделениями и затруднением носового дыхания. Также наступает слезотечение и покраснение глаз. В более тяжелых случаях аллергическая реакция может вызвать обострение бронхиальной астмы, длительный кашель с мокротой, хрипы и затрудненное дыхание, которое может перейти в удушье. Для респираторных аллергий так же характерны нарушение сна, слабость, головокружение и быстрая утомляемость».
Опасность аллергий заключается риске наступления анафилактического шока, особенно, у детей.
По словам специалиста, людям с аллергиями на пыльцу рекомендуется в качестве профилактики не посещать парки, леса, скверы, где есть риск контакта с аллергеном.
«Во время цветения днем желательно держать закрытыми окна, так как именно днем концентрация пыльцы в воздухе максимальна. Маски и медицинские перчатки не помогут, но вернувшись с улицы домой аллергикам следует промыть нос, тщательно вымыть руки, лицо, а еще лучше принять душ», - рекомендует эксперт.
По словам Кямрана Мамедова, лицам с бронхиальной астмой следует при первых же проявлениях обострения связаться с лечащим врачом и принять соответствующие препараты - сальбутамол и другие.
Судя по статистическим данным, в Азербайджане пыльцевой аллергией страдает около семи процентов населения.
«Чаще всего поллинозы встречаются в Шемаха-Исмаиллинском и Лянкяран-Астаринском регионах, - отметил эксперт. — Это связано с разнообразной флорой этих регионов и большим числом браков, совершаемых между близкими родственниками. Дело в том, что бронхиальная астма передается по наследству, а близкородственные браки многократно увеличивают риск генетический передачи аллергий от родителей ребенку. Распространению поллинозов в южных регионах способствует также высокая влажность климата на фоне разнообразной растительности».