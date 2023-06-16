Что чаще всего спрашивают граждане у Миннауки и образования

Наиля Аббасова 10:45

В наше время, когда цифровые технологии все больше и больше влияют на нашу жизнь, госструктуры по всему миру начинают активно внедрять электронные услуги, упрощая тем самым процедуры для граждан и повышая качество оказываемых услуг. Это позволяет гражданам не только получать оперативные ответы на свои вопросы, но и получать различные документы и справки онлайн, без необходимости посещения государственных органов.

Министерство науки и образования облегчает работу с гражданами Несмотря на то, что учебный год завершен, Министерство науки и образования является одной из самых востребованных структур с точки зрения обращений граждан. Одним из основных направлений развития Министерства науки и образования является улучшение качества образования и научной деятельности в Азербайджане. В этом контексте повышение качества предоставляемых гражданам услуг является одной из приоритетных задач. Преимуществом электронных услуг является экономия времени и обеспечение прозрачности работы министерства. С целью повышения удовлетворенности граждан министерство регулярно повышает качество предоставляемых гражданам услуг, расширяя свои информационно коммуникационные системы. В настоящее время около 40 услуг доступны гражданам в электронном виде. К примеру, в 2022-2023 учебном году общее количество граждан, принятых сотрудниками Центра приема граждан при отделе информации и обслуживания населения Министерства науки и образования, составило 14 071 человек.

Для измерения удовлетворенности граждан в Центре приема граждан с ноября 2022 года по первую половину января 2023 года был проведен опрос, который показал, что большинство граждан остались довольны качеством обслуживания. Однако были выявлены некоторые проблемы, которые предстоит решить для улучшения обслуживания граждан. Как оказалось, несмотря на все преимущества электронных услуг, многие граждане все еще предпочитают обращаться в государственные органы лично. Поэтому важно не только внедрять новые технологии, но и проводить работу по информированию населения об их возможностях. Важно также обеспечить доступность этих услуг для всех категорий граждан и по всей стране. Более доступно - «окна» приема граждан в центрах ASAN Xidmət

В этой связи сотрудничество Министерства науки и образования с Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики ASAN Xidmət является важным шагом в развитии качества обслуживания граждан. Обмен опытом, проведение тренингов, а также расширение количества образовательных услуг в окнах центров ASAN Xidmət помогают облегчить работу Центра приема граждан министерства и повысить удовлетворенность среди населения.

В рамках совместного сотрудничества для сотрудников министерства, региональных управлений образования, руководителей общеобразовательных учреждений и представителей высших учебных заведений были проведены тренинги на тему «Управление удовлетворенностью граждан». Кроме того, в центрах ASAN Xidmət Баку, Сумгаита, Имишли, Гянджи, Мингячевира, Шеки, Товуза, Масаллы, Сальяна, Губы, Шемахи, Барды и Сабирабада функционируют «окна» Министерства науки и образования, куда могут обратиться граждане, имеющие какие-либо трудности в процессе электронной регистрации, либо получить консультационную поддержку. Обратившись в Министерство науки и образования через «окна» в центрах ASAN Xidmət, можно решить такие вопросы, как электронный перевод учащихся, прием учащихся в первые классы общеобразовательных учреждений, получение электронных образовательных справок для действующих учащихся, заполнить электронное заявление на получение образовательного студенческого кредита, электронную регистрацию в дошкольные образовательные учреждения, записать детей в дошкольные группы и получить сертификаты учителей, прошедших сертификацию. С февраля по май 2023 года с различными обращениями в эти «окна» обратилось 3335 человек.