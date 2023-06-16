Что чаще всего спрашивают граждане у Миннауки и образования
В наше время, когда цифровые технологии все больше и больше влияют на нашу жизнь, госструктуры по всему миру начинают активно внедрять электронные услуги, упрощая тем самым процедуры для граждан и повышая качество оказываемых услуг. Это позволяет гражданам не только получать оперативные ответы на свои вопросы, но и получать различные документы и справки онлайн, без необходимости посещения государственных органов.
Министерство науки и образования облегчает работу с гражданами
Несмотря на то, что учебный год завершен, Министерство науки и образования является одной из самых востребованных структур с точки зрения обращений граждан. Одним из основных направлений развития Министерства науки и образования является улучшение качества образования и научной деятельности в Азербайджане. В этом контексте повышение качества предоставляемых гражданам услуг является одной из приоритетных задач.
Преимуществом электронных услуг является экономия времени и обеспечение прозрачности работы министерства. С целью повышения удовлетворенности граждан министерство регулярно повышает качество предоставляемых гражданам услуг, расширяя свои информационно коммуникационные системы. В настоящее время около 40 услуг доступны гражданам в электронном виде.
К примеру, в 2022-2023 учебном году общее количество граждан, принятых сотрудниками Центра приема граждан при отделе информации и обслуживания населения Министерства науки и образования, составило 14 071 человек.
Для измерения удовлетворенности граждан в Центре приема граждан с ноября 2022 года по первую половину января 2023 года был проведен опрос, который показал, что большинство граждан остались довольны качеством обслуживания. Однако были выявлены некоторые проблемы, которые предстоит решить для улучшения обслуживания граждан. Как оказалось, несмотря на все преимущества электронных услуг, многие граждане все еще предпочитают обращаться в государственные органы лично. Поэтому важно не только внедрять новые технологии, но и проводить работу по информированию населения об их возможностях. Важно также обеспечить доступность этих услуг для всех категорий граждан и по всей стране.
Более доступно - «окна» приема граждан в центрах ASAN Xidmət
В этой связи сотрудничество Министерства науки и образования с Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики ASAN Xidmət является важным шагом в развитии качества обслуживания граждан. Обмен опытом, проведение тренингов, а также расширение количества образовательных услуг в окнах центров ASAN Xidmət помогают облегчить работу Центра приема граждан министерства и повысить удовлетворенность среди населения.
В рамках совместного сотрудничества для сотрудников министерства, региональных управлений образования, руководителей общеобразовательных учреждений и представителей высших учебных заведений были проведены тренинги на тему «Управление удовлетворенностью граждан».
Кроме того, в центрах ASAN Xidmət Баку, Сумгаита, Имишли, Гянджи, Мингячевира, Шеки, Товуза, Масаллы, Сальяна, Губы, Шемахи, Барды и Сабирабада функционируют «окна» Министерства науки и образования, куда могут обратиться граждане, имеющие какие-либо трудности в процессе электронной регистрации, либо получить консультационную поддержку. Обратившись в Министерство науки и образования через «окна» в центрах ASAN Xidmət, можно решить такие вопросы, как электронный перевод учащихся, прием учащихся в первые классы общеобразовательных учреждений, получение электронных образовательных справок для действующих учащихся, заполнить электронное заявление на получение образовательного студенческого кредита, электронную регистрацию в дошкольные образовательные учреждения, записать детей в дошкольные группы и получить сертификаты учителей, прошедших сертификацию. С февраля по май 2023 года с различными обращениями в эти «окна» обратилось 3335 человек.
portal.edu.az – быстро, доступно и прозрачно
Помимо этого, для упрощения приема граждан, обращающихся в Министерство науки и образования и в подведомственные структуры, а также улучшения процесса рассмотрения обращений и повышения качества обслуживания Министерство науки и образования использует единый портал приема электронных обращений граждан, горячую линию и социальные сети.
Онлайн-сервисы работают круглосуточно, что позволяет отправить свой запрос в любое время суток, когда вам удобно. Это также позволяет уменьшить количество бумажной документации и, как следствие, снизить нагрузку на сотрудников, а также ускорить процесс и избежать ошибок, связанных с ручным вводом данных.
За 2022-2023 учебный год по средствам WhatsApp, официальных страниц в İnstagram и Facebook в министерство поступило 108 721 обращение. Больше всего из них (91 693) поступило на WhatsApp, 9 184 - через Instagram и 7 844 - через Facebook.
Также за 2022-2023 учебный год через платформу portal.edu.az, целью которой является оперативное решение поступающих вопросов, поступило 29 922 обращения. Тогда как количество письменных обращений в министерство сократилось до 20 103. Благодаря внедренной развитой внутренней электронной системе среди работников сферы образования электронные обращения граждан направляются в соответствующие структуры, и ответ приходит в более короткие сроки. Наиболее примечательным моментом является то, что время выполнения заявок, полученных в электронной форме, сократилось во много раз по сравнению с выполнением письменных запросов. Поэтому граждане стали отдавать предпочтение именно электронным обращениям.
Рассматривая процедуру решения вопросов, необходимо отметить, что обращения, которые могут быть решены на месте, решаются на месте. Вопросы, требующие расследования, направляются в соответствующие отделы министерства и подведомственных структур, по другим же обращениям, не относящимся на прямую к министерству, даются разъяснения, как и где их решить, в соответствии с законодательством.
Однако, если вопрос носит сугубо информационный характер, у Министерства науки и образования также существует колл-центр, куда за 2022-2023 учебный год поступило 257 314 звонков. Основные вопросы касались приема на работу учителей, перевода учащихся, зачисления в первый класс, освобождение от платы за обучение, перевод студентов, прием на работу директоров, признание дипломов.
Таким образом, подводя итоги необходимо отметить, что Министерство науки и образования двигается в верном направлении. Расширение электронных систем является важным шагом в повышении качества оказываемых гражданам услуг. Как мы отметили ранее, оно позволяет экономить время и усилия граждан, обеспечивает прозрачность и оперативность работы. Главное – продолжать развивать и улучшать эти технологии, чтобы они стали еще более доступными и удобными для всех.