Очередной ляп Байдена

Президент США Джо Байден завершил в пятницу публичное выступление в штате Коннектикут по вопросу о необходимости ужесточения контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране словами «Боже, храни королеву».

В контекст фраза, являющаяся названием британского гимна («Боже, храни короля», когда на троне находится монарх мужского пола), совершенно не вписывалась.

В своем выступлении Байден, в частности, обещал добиться запрета на продажу в США штурмового огнестрельного оружия и магазинов высокой емкости к нему. «Мы привлечем производителей оружия к ответственности. Мы победим оружейную отрасль», - пообещал глава американской администрации.