Глава МИД Швеции осудил РПК

Как сообщает агентство «Анадолу», Бильстрем, находившийся с визитом в Париже, ответил на вопросы журналистов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной.

Коснувшись вопроса приема Швеции в члены в НАТО, Бильстрем напомнил, что вопрос борьбы с терроризмом занимает важное место в Трехстороннем меморандуме, и недавно в его стране вступил в силу новый закон по антитеррору.

Заявив, что Швеция выполнила последнюю часть своих обязательств, вытекающих из меморандума, Бильстрем сказал: «Швеция осуждает все террористические организации, включая РПК. У нас общая цель с Турцией: это борьба с терроризмом».

Он добавил, что Стокгольм выполнил все свои обязательства по Тройному меморандуму, и что сотрудничество между шведской и турецкой полицией значительно улучшилось: «Позиция Швеции в отношении РПК предельно ясна. Мы исполним все свои обязательства по борьбе с терроризмом. У нас общая цель с Турцией: это борьба с терроризмом».