Коллегия адвокатов стала членом престижной международной организации
Азербайджанская Коллегия адвокатов на конгрессе Европейской федерации коллегий адвокатов (FBE) в Амстердаме была принята в полноправные члены этой организации, сообщил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров.
Председатель отметил, что Азербайджан является 21-м членом организации FBE, объединяющей более 1 миллиона адвокатов, и первой страной с Южного Кавказа, принятой в члены организации.
«Только полностью независимые профессиональные ассоциации юристов Европы могут быть приняты в FBE. Азербайджанские адвокаты уже полностью интегрированы в большую европейскую адвокатскую семью, мы можем с уверенностью выражать свое мнение. Это большой успех для Азербайджана, правового общества, адвокатуры страны в целом. С этим событием сердечно поздравляю Азербайджан, каждого из вас», - добавил Багиров.