Получить визу в США стало дороже
Стоимость визы для граждан Азербайджана, желающих поехать в США, с сегодняшнего дня вырастет с $160 до $185, сообщают местные СМИ.
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Стоимость визы для граждан Азербайджана, желающих поехать в США, с сегодняшнего дня вырастет с $160 до $185, сообщают местные СМИ.
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