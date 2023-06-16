Варданян и Бабаян активничают в Карабахе
Бывший «госминистр» сепаратистов Карабаха Рубен Варданян собирается «начать визиты в районы Карабаха», чтобы «проинформировать карабахских армян о создавшейся кризисной ситуации», пишут армянские СМИ.
Также сообщается, что бывший «секретарь Совбеза» сепаратистского образования Самвел Бабаян решил начать новое движение с требованием «смены власти»: «Пока он провел закрытые встречи с различными кругами, обсуждает свои идеи», - пишут армянские СМИ.
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