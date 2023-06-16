Эльнур Мамедов, отдел экономики 11:58

Похоже, победным рапортам правительства Армении в сфере экономики приходит конец. Поскольку на смену небывалому для небывалой для этой страны экономической активности в прошлом году и росту ВВП на 12,6 процента, связанных с притоком иностранной валюты и мигрантов из России, приходит столь же стремительный спад. Для маленькой и слабой экономики Армении даже незначительный приток капитала из-за рубежа произвел во всех сферах взрывной эффект. В то время, как, к примеру, в соседнем Азербайджане, где налицо аналогичный приток капитала из той же России, он, практически, не повлиял на показатели в экономике. Более того, некоторые российские предприниматели азербайджанского происхождения все еще жалуются, что им мешают переводить бизнес из России на родину.

Что, впрочем, не помешало Кабинету министров Армении представить общественности очевидное стечение обстоятельств, связанных с войной России в Украине, а также готовностью Еревана на любые уступки ради привлечения зарубежного капитала, как оглушительную экономическую победу. Во что, как это ни поразительно, поверило само правительство. Причем поверило настолько, что заложило в прогнозы такие же темпы экономического роста, как и в прошлом году. А Центробанк Армении на волне общенациональной эйфории снизил ставку рефинансирования на 0,25 пункта, явно ориентируясь на аналогичное решение США, где, правда, ставка рефинансирования влияет на глобальный финансовый мир. Впрочем, лучезарные прогнозы глава ЦБ Армении Мартина Галстяна были опровергнуты не только представителями армянской парламентской оппозиции, но и Международным валютным фондом (МВФ), отметившим, что армянский коллега, все-таки, выдает желаемое за действительное. Если перевести реакцию МВФ с дипломатического языка на общепринятый, то Мартин Галстян, выступивший на пресс-конференции в Ереване, кое-что переврал, правда, в достаточно корректной форме.

Так, по словам Галстяна, Центробанк Армении повысил в этом году прогноз экономического роста страны на 1 процент, доведя его до 6,9 процента. Главным образом, «в связи с прогрессивными развитиями в сферах строительства и услуг». Что же касается темпов инфляции, то глава Центробанка пообещал опустить их ниже 4 процентов, поскольку «цены на импортируемые продукты питания падают значительно быстрее, чем прогнозировалось властями». И уже как-то нехотя добавил, что есть существенная часть нерегулируемых услуг, которая продолжает поддерживаться на более высоком уровне, чем целевые 4 процента. В свою очередь, Международный валютный фонд, признавая высокую экономическую активность Еревана в 2022 году и даже в первом квартале текущего года, прогнозирует сохранение значительных рисков и замедление роста ВВП Армении, который сохранится на уровне 5,5 процента. Помимо этого, при возвращении к среднестатистическим объемам торговли услугами и денежных переводов МВФ прогнозирует рост дефицита текущего счета. Что же касается инфляции, то она стабилизируется на уровне целевого показателя ЦБ Армении в 4 процента, но никак не ниже. Как бы полемизируя с политкорректной терминологией МВФ, свои контраргументы приводят армянские эксперты.

Так, экономист Сурен Парсян отмечает, что иностранцы начинают избавляться от недвижимости в Армении. Эксперт приводит статистические данные, в соответствии с которыми только в апреле нынешнего года иностранцы приобрели в Армении 47 квартир, что на 46,6 процента меньше, чем год назад, а продали 81 квартиру. Примечательно, что особенно активно иностранные граждане начали продавать принадлежащие им землю (+14,8 процента) и частные дома (+21 процент). Главными покупателями недвижимости по-прежнему остаются граждане России, но этот поток, как считает Сурен Парсян, рано или поздно иссякнет. В свою очередь, Ваче Габриелян, бывший вице-премьер правительства, отметил в беседе с журналистами откровенно слабое развитие рынка капитала в Армении, указав на важность сотрудничества с международными партнерами и инвесторами. Что же касается реальной ситуации в конкретных сферах, то она выглядит удручающе. Министр экономики Армении Ваан Керобян заявил депутатам, что фермеры жалуются на низкие закупочные цены на абрикосы, призвал проанализировать ситуацию на местном рынке и попытаться обеспечить скупку урожая сельчан «по приемлемым ценам». При этом министр то ли забыл, то ли не придал значения тому факту, что сезон сбора абрикосов завершается, так что, обеспечить скупку фруктов «по приемлемым ценам» в лучшем случае можно будет только в следующем году.

Что, в отличие от Ваана Керобяна, прекрасно понимают сельчане. Недовольные низкими ценами жители сел Джрашен и Дитак Армавирской области Армении перекрыли14 июня трассу Ереван – Арташат. «Цена закупки очень низкая, - возмущаются садоводы. - Наш труд практически не окупается. За килограмм абрикосов дают от 200 до 300 драмов, но в прошлом году все было вдвое дороже – от 500 до 600 драмов». «На данный момент ситуация не обнадеживает, - признается Керобян. - Мы пытаемся понять методы, которые должны помочь нам свести концы с концами». А пока министр «пытается понять», наступает сезон винограда. Времени в обрез, крайний срок заключения договоров о закупке винограда истекает уже 1 июля. Но, судя по всему, министра экономики больше волнует не уровень жизни десятков тысяч сельчан, а «недобросовестное поведение части хозяйственных субъектов», предлагающих московским сетям 0,5 литра армянского коньяка за…1 доллар и лишающих правительство Армении источника стабильных доходов.