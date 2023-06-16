Религиозный Гусейнов атаковал бутылки со спиртным в маркете

15 июня в один из маркетов на территории Ясамальского района столицы вошел человек, который принялся разбивать выставленные на продажу бутылки со спиртными напитками.

Мужчина был задержан, выяснилось, что он нанес ущерб маркету на сумму 9 тыс. манатов.

Поборником трезвого образа жизни оказался гражданин Икрам Гусейнов. На допросе он заявил, что спиртные напитки являются «харамом».

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.