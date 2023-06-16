Кедабек, Кельбаджар и Лачин под интенсивным обстрелом

С 10:45 17 июня подразделения азербайджанской армии, расположенные в Кедабекском, Кельбаджарском и Лачинском районах, подвергаются интенсивному обстрелу из стрелкового оружия различного калибра подразделениями Вооруженных сил Армении, расположенными на противоположных позициях, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Азербайджанская армия принимает адекватные ответные меры на всех упомянутых направлениях, отметили в ведомстве.

«Оперативная обстановка находится под полным контролем азербайджанских подразделений», - уточнили в Минобороны.