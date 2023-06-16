В Министерстве здравоохранения состоялось награждение медицинских работников, отличившихся в организации медицинских услуг на освобожденных от оккупации территориях.

Согласно соответствующему приказу министра здравоохранения, в связи с профессиональным праздником медицинские работники, отличившиеся в организации медицинских услуг на освобожденных от оккупации территориях, а также медики, направленные в Турцию для оказания медицинской помощи пострадавшим в результате землетрясения, произошедшего в этой стране, за оперативную и безупречную работу были награждены «Почетной грамотой».

В связи с этим 17 июня в Министерстве здравоохранения состоялось награждение отличившихся медицинских работников.

Выступивший на мероприятии министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что профессиональные праздники являются выражением уважения, придаваемому обществом и государством обладателям любой профессии: «С этой точки зрения День профессионального праздника медицинских работников для нас важен вдвойне. Потому что профессиональный праздник является, с одной стороны, показателем высокой оценки Гейдаром Алиевым азербайджанского здравоохранения и деятельности медицинских работников, а с другой - подарком общенационального лидера медицинской общественности Азербайджана».

Министр отметил, что за 105 лет азербайджанское здравоохранение прошло сложный, но славный путь развития: «За этот период, как во время войн, так эпидемий и пандемий, отечественное здравоохранение продемонстрировало высокий уровень профессионализма и готовность реагирования».

Было подчеркнуто, что деятельность азербайджанской медицинской бригады, направленной в Турцию по поручению президента Ильхама Алиева, получила высокую оценку в этой стране. В Кахраманмараше азербайджанский медицинский персонал продемонстрировал высокий профессионализм и в то же время скоординированное взаимодействие с представителями Министерства здравоохранения Турции, оказав необходимую медицинскую помощь турецким гражданам, пострадавшим от землетрясения.

Теймур Мусаев отметил, что в рамках «I Государственной программы «Великого возвращения» на освобожденные от оккупации территории Азербайджана» реализуются масштабные проекты по созданию новых больниц и медицинских центров на освобожденных территориях.

В завершение мероприятия министр здравоохранения Теймур Мусаев вручил почетные грамоты отличившимся медицинским работникам.