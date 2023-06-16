Эрдоган запретил ставить себе памятник

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от памятника самому себе, который обещал установить оппозиционный мэр города Болу.

Скандальный оппозиционный мэр города Болу от партии кемалистов Танджу Озджан, прославившийся своими неординарными антимигрантскими инициативами, незадолго до второго тура президентских выборов в Турции на спор пообещал, что в случае переизбрания Эрдогана он установит ему памятник: «Если Эрдоган снова выиграет выборы, то я воздвигну ему огромный памятник в самом видном месте города Болу».

В начале июня Танджу Озджан пообещал, что сдержит слово и возведёт памятник Эрдогану в районе, в котором турецкий президент получил наибольшую поддержку.

В ответ Эрдоган запретил строить памятник себе, заявив, что государственные служащие должны выделяться не строительством статуй, а своей эффективностью, подчеркнув, что было бы целесообразней потратить эти деньги на помощь нуждающимся гражданам города Болу.