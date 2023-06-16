Алиев поздравил короля Великобритании

В послании Алиев от своего имени и от имени азербайджанского народа передал королю и в Его лице всему британскому народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – дня рождения короля Карла III.

«Мы придаем особое значение развитию связей между Азербайджаном и Соединенным Королевством. Уверен, что дружеские отношения, установившиеся между нашими странами, наше многоплановое сотрудничество и впредь будут укрепляться и расширяться в интересах наших народов», - подчеркнул глава государства.

Алиев пожелал Карлу III крепкого здоровья, счастья, успехов в деятельности, дружественному народу Соединенного Королевства - постоянного процветания.