ОАО «Азеришыг» провело очередную встречу с предпринимателями и фермерами с целью выслушать предложения по части вопросов энергоснабжения. Она прошла в местном центре Гейдара Алиева.

Участие во встрече приняли более пятидесяти предпринимателей и фермеров, а также представители ряда структур ОАО. Было отмечено, что даже в отдаленных регионах страны проводится замена электросетей, проложенных в середине прошлого века, на новые. Строятся подстанции различной мощности, полностью обновляются сети, устанавливаются современные трансформаторы. Работы призваны предотвратить потери электроэнергии, а также обеспечить абонентов бесперебойным, устойчивым электроснабжением. Они ведутся в том числе на освобожденных от оккупации территориях.

После были даны ответы на вопросы предпринимателей.