Как пишет издание, министры обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе не смогли договориться о новых планах по обороне. Подчеркивается, что это произошло впервые с конца холодной войны.

Решение было заблокировано Турцией из-за содержащихся в документах географических формулировок, в том числе в отношении Кипра. Как отмечается, ранее альянс не видел необходимости составлять подобные военные планы, так как он участвовал в конфликтах меньшего масштаба, таких как в Афганистане или Ираке.

Как сообщает турецкая газета Hürriyet, на встрече в Брюсселе, где Турцию представлял новый министр обороны Яшар Гюлер, обсуждались региональные планы, в которых подробно описывалось, как и какими силами НАТО ответит на возможное нападение России.

При этом газета со ссылкой на дипломатические источники указывает, что окончательное одобрение планов не может быть дано, поскольку у Турции есть оговорки в отношении некоторых географических названий. То есть, «турецкие оговорки не были квалифицированы как военные». Правда, министр национальной обороны Турции Гюлер, комментируя итоги двухдневного заседания глав оборонных ведомств стран-членов НАТО в Брюсселе, обошёл этот вопрос.