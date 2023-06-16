Ночная атака беспилотников в Брянске
Ночью беспилотники пытались атаковать нефтеперегонную станцию «Дружба» в Брянской области России, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Атака произошла в Новозыбковском городском округе. Российской стороной было уничтожено три беспилотника самолетного типа, уточняет Богомаз. Информации о пострадавших нет.
Первые взрывы раздались около 01:30 по бакинскому времени. Сообщается, что нефтепровод не получил повреждений.
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